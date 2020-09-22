Стало известно, когда распространение коронавируса прекратится в России

По словам директора центра имени Гамалеи Александра Гинцбурга, основной организационной задачей сейчас является масштабирование производства вакцины.

ТАШКЕНТ, 22 сен - Sputnik. В случае успешной массовой вакцинации распространение коронавируса в России остановится к ноябрю 2021 года, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление директора центра имени Гамалеи Александра Гинцбурга.

"Трансфер технологий идет минимум на три-четыре площадки, и к ноябрю этого года "планируется производить пять-шесть миллионов доз вакцины", - говорится в сообщении.

По его словам, основной организационной задачей сейчас является масштабирование производства вакцины.

Гинцбург добавил, что вакцину уже получили две тысячи добровольцев. Примерно у 15 процентов из них в первый день после инъекции были побочные эффекты в виде температуры до 38 градусов, головной боли, покраснения в месте укола.

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Напомним, первую в мире вакцину от коронавируса "Спутник V" Россия зарегистрировала в августе. Она разработана НИЦЭМ имени Гамалеи и производится совместно с Российским фондом прямых инвестиций.

Массовая вакцинация начнется по мере увеличения производства вакцины и накопления данных от пострегистрационнных исследований.