15:29 22 Сентября 2020
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB136.28
  • EUR12210.60
  • USD10315.62
Поиск
Сотрудница лаборатории ГУ НИИ эпидемиологии и микробиологии.

Какая болезнь дает иммунитет к коронавирусу

© Sputnik / Рамиль Ситдиков
В мире
Получить короткую ссылку
238 0 0
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/i/logo-itemprop.png
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/world/20200922/15026699/Kakaya-bolezn-daet-immunitet-k-koronavirusu.html

Если гипотеза окажется верной, то заболевание лихорадкой денге может обеспечить определенный уровень иммунологической защиты от коронавируса.

ТАШКЕНТ, 22 сен - Sputnik. Оказалось, что люди, перенесшие лихорадку денге, могут иметь иммунитет к коронавирусу, сообщает Reuters. 

Издание ссылается на исследование американского профессора Университета Дьюка Мигеля Николелиса, который выяснил, что в регионах, где в последние годы зафиксировали вспышки лихорадки денге, распространение коронавируса идет менее быстрыми темпами.

"Это поразительное открытие поднимает интригующую возможность иммунологической перекрестной реактивности между серотипами флавивируса Денге и SARS-CoV-2", — отметил он.

По словам Николелиса, если его гипотеза окажется верной, то заболевание лихорадкой денге или иммунизация вакциной против нее может обеспечить определенный уровень иммунологической защиты от коронавируса.

Мы все умрем. Глобальные эпидемии >>

Напомним, лихорадка денге — острое вирусное заболевание, вызывающе интоксикацию, боли в мышцах и суставах, сыпь, и приводящее к увеличению лимфатических узлов. Ежегодно от болезни умирают до 20 тысяч человек.

Теги:
научные исследования, лечение, пандемия, Эпидемия, коронавирус



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Лучшее фото на память: рисовые террасы во Вьетнаме
Российская вакцина от коронавируса: какие страны хотят ее купить
Какие страны хотят купить российскую вакцину от коронавируса — видео
Узбекистан открывает границы: правила въезда
Узбекистан открывает границы: правила въезда

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться