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Флаг у Штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке

Генсек ООН призвал за 100 дней прекратить огонь во всех конфликтах мира

© Sputnik / Сергей Гунеев
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https://uz.sputniknews.ru/world/20200922/15031166/Gensek-OON-prizval-za-100-dney-prekratit-ogon-vo-vsekh-konfliktakh-mira.html

Он призвал международное сообщество приложить новые усилия, чтобы воплотить призыв в жизнь к концу этого года.

ТАШКЕНТ, 22 сен - Sputnik. Генсек ООН Антониу Гутерреш призвал международное сообщество добиться прекращения огня во всех вооруженных конфликтах за 100 дней, пишет РИА Новости.

"Когда разразилась пандемия, я призвал к глобальному прекращению огня. Сегодня я призываю международное сообщество приложить новые усилия, чтобы воплотить этот призыв в жизнь к концу этого года. У нас есть ровно 100 дней", - сказал Гутерреш, выступая на сессии Генассамблеи ООН.

"Во время пандемии есть только один победитель в конфликте: сам вирус", - добавил он.

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По словам Гутерреша, его первоначальный призыв поддержали 180 государств-членов, а также религиозные лидеры, региональные партнеры, представители гражданского общества.

Теги:
война, мир, мир, Антониу Гутерреш, ООН, ООН



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