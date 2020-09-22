Генсек ООН призвал за 100 дней прекратить огонь во всех конфликтах мира

Он призвал международное сообщество приложить новые усилия, чтобы воплотить призыв в жизнь к концу этого года.

ТАШКЕНТ, 22 сен - Sputnik. Генсек ООН Антониу Гутерреш призвал международное сообщество добиться прекращения огня во всех вооруженных конфликтах за 100 дней, пишет РИА Новости.

"Когда разразилась пандемия, я призвал к глобальному прекращению огня. Сегодня я призываю международное сообщество приложить новые усилия, чтобы воплотить этот призыв в жизнь к концу этого года. У нас есть ровно 100 дней", - сказал Гутерреш, выступая на сессии Генассамблеи ООН.

"Во время пандемии есть только один победитель в конфликте: сам вирус", - добавил он.

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По словам Гутерреша, его первоначальный призыв поддержали 180 государств-членов, а также религиозные лидеры, региональные партнеры, представители гражданского общества.