"Сегодня у нас общий враг": мировые державы призвали к "глобальной солидарности"

Постпредства России, Китая, Ирана, Сирии, Кубы, Никарагуа, КНДР и Венесуэлы при ООН направили генсеку организации Антониу Гутеррешу письмо с призывом потребовать немедленной отмены односторонних санкций, мешающих странам бороться с коронавирусом.

Ранее отказаться от санкционной политики призвал сам Гуттереш. По его мнению, такой шаг позволит лучше справиться с катастрофическими последствиями пандемии.

"Это время солидарности, а не изоляции", — заявил генсек ООН.

В Москве его предложение восприняли позитивно. Однако, как отметил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, "здесь все зависит от известных столиц".

С распространением COVID-19 призывы отказаться от антироссийской риторики слышатся все чаще, особенно после того, как РФ предоставила помощь Италии в борьбе с эпидемией.

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