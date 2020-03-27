"Сегодня у нас общий враг": мировые державы призвали к "глобальной солидарности"

Ранее отказаться от санкционной политики призвал сам Гуттереш. По его мнению, такой шаг позволит лучше справиться с катастрофическими последствиями пандемии.
В Москве его предложение восприняли позитивно. Однако, как отметил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, "здесь все зависит от известных столиц".
С распространением COVID-19 призывы отказаться от антироссийской риторики слышатся все чаще, особенно после того, как РФ предоставила помощь Италии в борьбе с эпидемией.
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