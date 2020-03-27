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"Сегодня у нас общий враг": мировые державы призвали к "глобальной солидарности"

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Тема:
Вспышка нового типа коронавируса в Китае (310)
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https://uz.sputniknews.ru/video/20200327/13779624/Segodnya-u-nas-obschiy-vrag-mirovye-derzhavy-prizvali-k-globalnoy-solidarnosti.html

Постпредства России, Китая, Ирана, Сирии, Кубы, Никарагуа, КНДР и Венесуэлы при ООН направили генсеку организации Антониу Гутеррешу письмо с призывом потребовать немедленной отмены односторонних санкций, мешающих странам бороться с коронавирусом.

Ранее отказаться от санкционной политики призвал сам Гуттереш. По его мнению, такой шаг позволит лучше справиться с катастрофическими последствиями пандемии. 

Политолог Леонид Крутаков
© Sputnik /
Эксперт: заявления генсека ООН о снятии санкций из-за COVID-19 нереализуемы
"Это время солидарности, а не изоляции", — заявил генсек ООН.

В Москве его предложение восприняли позитивно. Однако, как отметил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, "здесь все зависит от известных столиц".

С распространением COVID-19 призывы отказаться от антироссийской риторики слышатся все чаще, особенно после того, как РФ предоставила помощь Италии в борьбе с эпидемией.

Подробнее смотрите в видео.

Тема:
Вспышка нового типа коронавируса в Китае (310)
Теги:
Видео, Китай, Россия, политика, Экономика, ООН, санкции



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