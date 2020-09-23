Российские ученые открыли уникальный природный антибиотик

Одной из важнейших задач мировой фармакологии на сегодняшний день является поиск препаратов, которые способны бороться с устойчивыми к антибиотикам микроорганизмами.

ТАШКЕНТ, 23 сен - Sputnik. Ученые из России открыли революционный природный антибиотик, который поможет бороться с большинством заболеваний, вызванных бактериями и грибами, сообщает РИА Новости со ссылкой на совместную работу исследователей из Тюменского государственного университета (ТюмГУ) и других учреждений.

Исследователи из ТюмГУ первыми в мире продемонстрировали уникальную способность пептида эмерициллипсина А, выделяемого из алкалофильного мицеллиального гриба Emericellopsis alkalina. По словам экспертов, вещество подавляет у бактерий способность к образованию биопленок, благодаря чему устойчивость этих патогенов к антибиотикам сходит на нет.

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Главная терапевтическая особенность изученного вещества — универсальность воздействия. Перед эмерициллипсином А беззащитны не только MDR- и XDR-формы бактерий, но и практически любые патогенные эукариоты — например, мицеллиальные грибы и дрожжи.

"Эмерициллипсин А действует на эукариоты и прокариоты за счет разных молекулярных механизмов. Эукариоты — грибы и опухолевые клетки — погибают за счет разрушения пептидом их клеточной мембраны, а вирулентность прокариот подавляется за счет предотвращения образования биопленок", — рассказал старший научный сотрудник лаборатории антимикробной резистентности X-BIO ТюмГУ Евгений Рогожин.

В дальнейшем коллектив ученых намерен перейти от работы с клеточными моделями к лабораторным испытаниям препарата.