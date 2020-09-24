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В Москве впервые с конца июня выявили более 1 тысячи зараженных

© Sputnik / Александр Гальперин
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Последний раз такой показатель был зарегистрирован 23 июня. Тогда за сутки заразились 1081 москвичей.

ТАШКЕНТ, 24 сен - Sputnik. В Москве впервые с конца июня выявили более одной тысячи случаев заражения коронавирусом — 1050, сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции.

"Последний раз такой показатель был зарегистрирован 23 июня. Тогда за сутки заразились 1081 москвичей", - говорится в сообщении.

Однако динамика активных случаев остается отрицательной. Ранее вице-мэр Анастасия Ракова сообщила, что в столице 1304 человека смогли побороть инфекцию.

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Напомним, по данным оперштаба, общее число зараженных составляет 1 128 836 человек, умерли 19,948. При этом, по данным Росстата, за апрель—июнь 2020 года умерли около 37,9 тыс. россиян с COVID-19. Разницу объясняют отличиями в методологии.

Теги:
пандемия, Карантин, коронавирус, Россия, Россия, Москва, Москва



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