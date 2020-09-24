Гуттереш: мир не сдал тест на международное сотрудничество

По его словам, болезнь забрала жизни почти миллиона человек по всему миру, были инфицированы более 30 миллионов, и она не под контролем.

ТАШКЕНТ, 24 сен - Sputnik. Пандемия коронавируса показала, что мир провалил проверку на международное сотрудничество, заявил на заседании СБ ООН генсек организации Антониу Гутерреш.

"Пандемия - это явная проверка международного сотрудничества, проверка, которую мы не выдержали", - сказал Гутерреш.

По его словам, болезнь забрала жизни почти миллион человек по всему миру, были инфицированы более 30 миллионов, и она не под контролем.

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"Это результат недостатка глобальной подготовленности, сотрудничества, единства и солидарности", - добавил генсек.