19:43 24 Сентября 2020
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB136.28
  • EUR12210.60
  • USD10315.62
Поиск
Рабочий визит президента РФ В. Путина в Казахстан. День второй

Гуттереш: мир не сдал тест на международное сотрудничество

© Sputnik / Владимир Астапкович
В мире
Получить короткую ссылку
19 0 0
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/i/logo-itemprop.png
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/world/20200924/15047487/Gutteresh-mir-ne-sdal-test-na-mezhdunarodnoe-sotrudnichestvo.html

По его словам, болезнь забрала жизни почти миллиона человек по всему миру, были инфицированы более 30 миллионов, и она не под контролем.

ТАШКЕНТ, 24 сен - Sputnik. Пандемия коронавируса показала, что мир провалил проверку на международное сотрудничество, заявил на заседании СБ ООН генсек организации Антониу Гутерреш.

"Пандемия - это явная проверка международного сотрудничества, проверка, которую мы не выдержали", - сказал Гутерреш.

По его словам, болезнь забрала жизни почти миллион человек по всему миру, были инфицированы более 30 миллионов, и она не под контролем.

"Сегодня у нас общий враг": мировые державы призвали к "глобальной солидарности" >>

"Это результат недостатка глобальной подготовленности, сотрудничества, единства и солидарности", - добавил генсек.

Теги:
пандемия, Антониу Гуттереш, коронавирус



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Баббл-гам навсегда: история появления жевательной резинки - фотолента
Захарова о "черном списке" для ЕС: это ответ РФ на конфронтационную линию Европы
Внешнеторговый оборот Узбекистана за январь-август 2020 г.
Внешняя торговля Узбекистана: серьезное снижение импорта и "золотой рекорд"

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться