Назван главный показатель начала второй волны коронавируса

По словам Ларисы Попович, осенний подъем заражаемости коронавирусом нельзя называть второй волной.

ТАШКЕНТ, 25 сен - Sputnik. Главным показателем оценки второй волны коронавируса является соотношение между заболевшими и выздоровевшими от COVID-19, сообщает РБК директор Института экономики здравоохранения НИУ ВШЭ Лариса Попович, пишет РИА Новости.

"В Москве количество выписанных стабильно превышает количество госпитализированных и выявленных. И это очень хорошая динамика", - заявила Попович, отметив, что в других регионах ситуация иная.

По ее словам, осенний подъем заражаемости коронавирусом нельзя называть второй волной.

В Москве впервые с конца июня выявили более 1 тысячи зараженных >>

Ранее оперативный штаб контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве сообщил, что в Москве фиксируется рост заболеваемости COVID-19. В четверг столица перешагнула психологическую отметку в более тысячи выявленных случаев за сутки. Такая тенденция подтверждается и динамикой госпитализаций больных. За последнюю неделю ежедневное число пациентов увеличилось примерно на 30%.