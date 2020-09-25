Остаемся дома: в Москве вводят ограничительные меры по коронавирусу

По словам Сергея Собянина, приближаются холода, а с ними и традиционный рост простудных заболеваний.

ТАШКЕНТ, 25 сен - Sputnik. В Москве снова вводят ограничительные меры по коронавирусу с 28 сентября, об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

"Москвичам старше 65 лет и гражданам более молодого возраста, страдающим хроническими заболеваниями, не следует без особой необходимости выходить из дома или покидать загородный садовый участок. Просьба временно отказаться от контактов с родственниками и знакомыми, которые проживают отдельно. Прогулки и занятия физкультурой на воздухе не ограничиваются", - говорится в сообщении.

Ранее московские власти заявили об усложнении ситуации с COVID-19. Также, по словам Собянина, приближаются холода, а с ними и традиционный рост простудных заболеваний.

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Напомним, в Москвеза последнюю неделю ежедневное число госпитализированных в городе увеличилось примерно на 30%.