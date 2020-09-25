РФ заинтересована в строительстве ж/д "Китай-Кыргызстан-Узбекистан" — эксперт

Строительство этой дороги позволит Узбекистану выходить в Азиатско-Тихоокеанский регион и создаст сквозной маршрут из Пекина через всю Центральную Азию с выходом на порты Турции и далее в Европу и на Ближний Восток.

ТАШКЕНТ, 25 сен — Sputnik. Россия ведет активный диалог со всеми потенциальными партнерами по строительству железной дороги - об этом на днях заявил первый заместитель министра экономического развития РФ Виктор Бабич.

Мнением о том, почему РФ выражает желание играть ключевую роль в осуществлении этого проекта поделился политолог, ассоциированный с АНО "Институт исследований Центральной Азии" Марс Сариев.

Пресс-служба АНО "Институт исследований Центральной Азии" Марс Сариев - политолог, ассоциированный с АНО "Институт исследований Центральной Азии"

Перспективы воплощения в жизнь задумки по строительству железной дороги, призванной связать Китай с республиками Центральной Азии, обсуждаются уже более 20 лет. За это время рассматривались различные варианты маршрута, среди которых – ветка из Китая через Кыргызстан в Узбекистан и далее в Туркменистан и Иран с выходом в морские порты Турции.

Сариев подчеркнул, что интерес России к проекту связан непосредственно с желанием не потерять свое влияние в Центрально-Азиатском регионе.

По его словам, дорога из Пекина в Кыргызстан, Узбекистан и далее через Каспийское море в Турцию создает конкуренцию Транссибу и казахской ветви дороги Алашанькоу. Строительство этой дороги позволит Узбекистану выходить в Азиатско-Тихоокеанский регион и создаст сквозной маршрут из Пекина через всю Центральную Азию с выходом на порты Турции и далее в Европу и на Ближний Восток. Это позволит Центральноазиатскому региону вести более самостоятельную политику, постепенно сближаясь с КНР.

"Это беспокоит российскую сторону, поэтому я думаю, что она заинтересована в проекте, чтобы быть полноценным участником строительства этой железной дороги. Тогда Россия не потеряет контроль над Центральной Азией. А если Россия не будет участвовать в этом проекте, и самостоятельно эта дорога будет проложена, конечно она будет постепенно терять Центральную Азию, и этот гигантский регион будет уходить под Китай. Поэтому это геополитическое понимание ситуации", - отметил политолог.

Россия, конечно, не может противодействовать реализации этого проекта - она будет стремиться участвовать в нем, чтобы контролировать процесс, считает эксперт. Возможно, при строительстве колеи Россия будет поставлять металл, шпалы и т.д. Таким образом, Китай уже не будет монопольно владеть этой железной дорогой, поделился мнением Сариев.

К слову, сейчас в процессе переговоров, по словам первого замминистра экономического развития РФ Виктора Бабича есть два несогласованных вопроса, одним из которых является ширина колеи. Второй вопрос – по-прежнему маршрут. Россия активно участвует в обсуждении всех нюансов.

"Ясно, что в рамках проекта "Один пояс - один путь" строительство этой железной дороги, прокладка морского Шелкового пути, сделает Китай к 2050 году мировой гегемонией, который обгонит США и станет сверхдержавой. Поэтому есть понимание, и мы видим противодействие со стороны запада тоже этим проектам", - добавил Марс Сариев.

Кыргызстану же, по его словам, этот проект выгоден в том плане, что он обозначит собой стремительный экономический рост.

В Средние века Шелковый путь обеспечивал процветание гигантского региона вплоть до великих географических открытий, когда стали налаживаться морские пути. Сейчас эти морские пути контролируются Западом, США в частности. По мнению спикера, Вашингтон не хочет, чтобы опять появилась сухопутная конкуренция, потому что сразу упадут объемы морских перевозок.