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Ситуация в Нагорном Карабахе

Конфликт обострился: между Арменией и Азербайджаном начались столкновения

Vahan Stepanyan / PAN Photo / AFP
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/world/20200927/15063818/Konflikt-obostrilsya-mezhdu-Armeniey-i-Azerbaydzhanom-nachalis-stolknoveniya.html

В ОДКБ выразили готовность посодействовать мирному решению приграничного конфликта между двумя странами.

ТАШКЕНТ, 27 сен — Sputnik. Боевые столкновения между Арменией и Азербайджаном продолжаются, передает РИА Новости.

В Минобороны Азербайджана сообщили, что позиции войск и несколько сел на линии соприкосновения были обстреляны из минометов. Сообщается о потере боевого вертолета. Было принято решение о "контрнаступательной операции по всей линии фронта".

Армянский военнослужащий на боевой позиции
Министерство обороны Армении
На чьей стороне Россия в армяно-азербайджанском конфликте?

Одновременно премьер Армении заявил, что вооруженные силы в Карабахе противодействуют наступлению со стороны Азербайджана. Сообщается, что населенные пункты подвергаются обстрелам из систем "Град". В стране объявлено военное положение и всеобщая мобилизация. В непризнанной НКР сообщили о гибели двух и ранении десятков мирных жителей в результате обстрела со стороны Азербайджана. В Ереване добровольцы записываются в ополчение.

Президент Азербайджана выступил с обращением к нации и сообщил о жертвах и раненых среди населения и военного контингента после обстрела армянскими ВС. Ильхам Алиев заявил, что страна наносит удары по противнику на своей территории и назвал Армению страной-оккупантом.

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Тем временем Турция выразила готовность оказать помощь Азербайджану "в той форме, в которой он пожелает".

В ОДКБ выразили готовность посодействовать мирному решению конфликта. 

Заявления о потерях:

  • По сведениям Еревана, Азербайджан потерял три танка, два вертолета и три беспилотника. Предположительно есть "потери в живой силе". В Баку эту информацию отвергают;
  • Азербайджан заявил об уничтожении 12 зенитных комплексов ВВС Армении. Комментариев армянской стороны не было.

Тем временем первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров призвал стороны конфликта в Карабахе прекратить огонь и сесть за стол переговоров, по его словам, ни один из конфликтов на должен решаться на поле боя.

Теги:
Конфликт, Азербайджан, Армения



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