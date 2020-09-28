Стало известно, когда Россия выйдет на плато по коронавирусу

Число выявляемых в сутки случаев коронавируса еще немного увеличится, но в октябре выйдет на плато, после чего пойдет спад.

ТАШКЕНТ, 28 сен - Sputnik. В России уже не будет таких же показателей, какие были весной, заявил советник директора Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, академик РАН Виктор Малеев РИА Новости.

По его словам, число выявляемых в сутки случаев коронавирусной инфекции еще немного увеличится, но в октябре выйдет на плато, после чего пойдет спад.

"Скорее всего, мы не дойдем до пиковых показателей заболеваемости COVID-19, которые были весной, сейчас уже меры принимаются. Кроме того, у людей уже есть иммунитет: кто-то переболел, кто-то провакцинировался", - сказал Малеев.

Академик добавил, что Роспотребнадзор разработал около 400 методических рекомендаций для различных производств, образовательных учреждений, учреждений культуры, где все необходимые меры предусмотрены.

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Напомним, по последним данным, в России за сутки выявили 8 135 заболевших коронавирусной инфекцией.