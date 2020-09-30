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В Москве введены домашний и удаленный режимы

© Sputnik / Алексей Филиппов
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Sputnik Узбекистан
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Пожилым москвичам и людям с хроническими заболеваниями рекомендуется по возможности оставаться дома.

ТАШКЕНТ, 30 сен - Sputnik. Мэр Москвы Сергей Собянин продлил домашний и удаленный режимы, об этом свидетельствует указ.

"С 28 сентября пожилым москвичам и людям с хроническими заболеваниями рекомендуется по возможности оставаться дома, а руководителям предприятий и организаций — перевести по максимуму сотрудников на удаленку", - говорится в сообщении.

По словам мэра, штрафовать или наказывать за выход из дома власти не намерены. Социальные карты пожилых москвичей для поездок на общественном транспорте блокироваться не будут, как и не станут ограничивать занятия физкультурой на свежем воздухе.

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Напомним, ситуация с коронавирусом в Москве с каждым днем становится сложнее: растет число новых выявленных случаев заболевания и количество госпитализаций.

По последним данным, в России за сутки зафиксировали 8 232 новых случая заражения коронавирусом в 83 регионах страны. Всего с начала пандемии выявлено 1 167 805 случаев заражения коронавирусом во всех субъектах страны.

Теги:
пандемия, Карантин, коронавирус, Сергей Собянин, Россия, Россия, Москва, Москва



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