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Уже не рекомендации: в Москве переход на "удаленку" обязателен - Собянин

© Sputnik / Илья Питалев
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https://uz.sputniknews.ru/world/20201001/15095681/Uzhe-ne-rekomendatsii-v-Moskve-perekhod-na-udalenku-obyazatelen---Sobyanin.html

Призыв добровольно сократить количество персонала в офисах и на рабочих местах не привел к уменьшению пассажиропотока в общественном транспорте Москвы.

ТАШКЕНТ, 1 окт - Sputnik. Работодатели в Москве обязаны с 5 по 28 октября перевести на удаленную работу 30% своих сотрудников, а также всех старше 65 лет и страдающих хроническими заболеваниями, об этом сообщил мэр столицы в своем новом указе.

Исключение составляют только те, "чье нахождение на рабочем месте является критически важным для обеспечения функционирования организаций, индивидуальных предпринимателей".

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Также требования о переходе на удаленную работу не распространяются на медицинские организации, предприятия оборонки, "Росатома", "Роскосмоса" и некоторых других стратегических отраслей.

Собянин обосновал это решение тем, что призыв добровольно сократить количество персонала в офисах и на рабочих местах не привел к уменьшению пассажиропотока в общественном транспорте Москвы.

"К сожалению, количество поездок в общественном транспорте снизилось недостаточно. Заболеваемость коронавирусом продолжает расти — более 2 000 человек ежедневно", — написал мэр.

Доля детей среди заболевших впервые превысила 19%, а доля людей старше 65 лет возросла менее чем с 15% летом до 20-25%.

Напомним, за последние сутки в России выявили 8 945 новых случаев COVID-19, на первом месте по приросту заболевших — Москва (+2 424 пациента). Всего с начала эпидемии в стране коронавирусом заразился 1 185 231 человек, из них 20,9 тысячи скончались, а более 964 тысячам удалось победить инфекцию.

Теги:
пандемия, Карантин, коронавирус, Сергей Собянин, Россия, Россия, Москва, Москва



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