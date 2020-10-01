19:53 01 Октября 2020
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB132.07
  • EUR12003.57
  • USD10321.21
Поиск

Шавкат Мирзиёев поздравил Си Цзиньпина с Днем образования КНР

Пресс-служба NEWS.CN
В мире
Получить короткую ссылку
22 0 0
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/images/07e4/0a/01/15096628.jpg
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/world/20201001/15096684/Shavkat-Mirziev-pozdravil-Si-Tszinpina-s-Dnem-obrazovaniya-KNR.html

Центральное народное правительство Китая 2 декабря 1949 года издало постановление об объявлении 1 октября национальным праздником. 

ТАШКЕНТ, 1 окт — Sputnik. Глава Узбекистана Шавкат Мирзиёев поздравил председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина с национальным праздником – Днем образования КНР. 

В посольстве Узбекистана в Китае сообщили, что на площади Тяньаньмэнь в Пекине установили 18-метровую цветочную корзину. Она составлена из цветов-символов всех провинций и районов страны.

Пресс-служба NEWS.CN
День образования КНР — народные гуляния

Для справки: образование КНР было провозглашено на митинге на площади Тяньаньмэнь в Пекине 1 октября 1949 года. Центральное народное правительство 2 декабря издало соответствующее постановление об объявлении 1 октября национальным праздником. 

В 50-е годы на площади Тяньаньмэнь непременной устраивали военные парады, но после 1959 года руководство страны приняло решение проводить смотры военной техники только по юбилейным датам. Однако в связи с проведенной в стране "культурной революцией" правительство Китая вовсе отказалось от проведения военных парадов. Последний из них прошел в 2009 году. 

В Китае начинается одна из двух "Золотых недель" — праздничные дни с 1 по 3 октября объединяются с выходными и вместе образуют нерабочую неделю.

Теги:
Шавкат Мирзиёев, поздравление, праздник, КНР, Китай



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Долой стереотипы: первое дог-френдли кафе в Саудовской Аравии - фотолента
Спасибо за все, Элдор Шомуродов!
Шомуродов уходит из "Ростова" — прощальное видео
Результаты вступительных экзаменов в вузы Узбекистана
Итоги приемной кампании в вузы Узбекистана-2020

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться