Шавкат Мирзиёев поздравил Си Цзиньпина с Днем образования КНР

ТАШКЕНТ, 1 окт — Sputnik. Глава Узбекистана Шавкат Мирзиёев поздравил председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина с национальным праздником – Днем образования КНР.

В посольстве Узбекистана в Китае сообщили, что на площади Тяньаньмэнь в Пекине установили 18-метровую цветочную корзину. Она составлена из цветов-символов всех провинций и районов страны.

Пресс-служба NEWS.CN День образования КНР — народные гуляния

Для справки: образование КНР было провозглашено на митинге на площади Тяньаньмэнь в Пекине 1 октября 1949 года. Центральное народное правительство 2 декабря издало соответствующее постановление об объявлении 1 октября национальным праздником.

В 50-е годы на площади Тяньаньмэнь непременной устраивали военные парады, но после 1959 года руководство страны приняло решение проводить смотры военной техники только по юбилейным датам. Однако в связи с проведенной в стране "культурной революцией" правительство Китая вовсе отказалось от проведения военных парадов. Последний из них прошел в 2009 году.

В Китае начинается одна из двух "Золотых недель" — праздничные дни с 1 по 3 октября объединяются с выходными и вместе образуют нерабочую неделю.