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Врачи в госпитале для лечения зараженных коронавирусной инфекцией COVID-19

В ВОЗ предостерегли Россию от новых карантинных ограничений

© Sputnik / Владимир Астапкович
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https://uz.sputniknews.ru/world/20201002/15107194/V-VOZ-predosteregli-Rossiyu-ot-novykh-karantinnykh-ogranicheniy.html

Возвращение ограничительных мер может повлиять не только на экономику, но и на систему здравоохранения, вызвав проблемы с лечением сердечно-сосудистых болезней, онкологии и диабета.

ТАШКЕНТ, 2 окт - Sputnik. Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович предостерегла россиян от повторного введения жестких ограничительных мер в связи с распространением коронавируса, пишет РИА Новости.

"Реакция на пандемию в октябре — она не такая, как в феврале. Потому что мы знаем вирус, мы хорошо понимаем, как он себя ведет, поэтому мы можем давить на него, но сохранять при этом социально-экономическую жизнь", — сказала Вуйнович в интервью Forbes.

По ее словам, возвращение ограничительных мер может повлиять не только на экономику, но и на систему здравоохранения, вызвав проблемы с лечением сердечно-сосудистых болезней, онкологии и диабета. Также, по мнению эксперта, изоляция оказывает давление на психику людей.

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Ранее мэр Москвы Сергей Собянин назвал ситуацию с заболеваемостью COVID-19 близкой к критичной и заявил, что в случае если не удастся остановить прирост заразившихся, властям придется ввести жесткие ограничения.

Напомним, в России выявлено почти 1,2 миллиона случаев заболевания. Более 970 тысяч человек выздоровели, 21 тысяча скончались.

Теги:
ВОЗ, Карантин, пандемия, Россия, Россия, коронавирус



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