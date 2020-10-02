В ВОЗ предостерегли Россию от новых карантинных ограничений

Возвращение ограничительных мер может повлиять не только на экономику, но и на систему здравоохранения, вызвав проблемы с лечением сердечно-сосудистых болезней, онкологии и диабета.

ТАШКЕНТ, 2 окт - Sputnik. Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович предостерегла россиян от повторного введения жестких ограничительных мер в связи с распространением коронавируса, пишет РИА Новости.

"Реакция на пандемию в октябре — она не такая, как в феврале. Потому что мы знаем вирус, мы хорошо понимаем, как он себя ведет, поэтому мы можем давить на него, но сохранять при этом социально-экономическую жизнь", — сказала Вуйнович в интервью Forbes.

По ее словам, возвращение ограничительных мер может повлиять не только на экономику, но и на систему здравоохранения, вызвав проблемы с лечением сердечно-сосудистых болезней, онкологии и диабета. Также, по мнению эксперта, изоляция оказывает давление на психику людей.

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Ранее мэр Москвы Сергей Собянин назвал ситуацию с заболеваемостью COVID-19 близкой к критичной и заявил, что в случае если не удастся остановить прирост заразившихся, властям придется ввести жесткие ограничения.

Напомним, в России выявлено почти 1,2 миллиона случаев заболевания. Более 970 тысяч человек выздоровели, 21 тысяча скончались.