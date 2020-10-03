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Авачинская бухта в Петропавловске-Камчатском

У берегов Камчатки обнаружили гигантское токсичное загрязнение

© Sputnik / Сергей Гунеев
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/world/20201003/15109231/U-beregov-Kamchatki-obnaruzhili-gigantskoe-toksichnoe-zagryaznenie.html

Природоохранная прокуратура начала проверку. По данным минприрорды региона, на Халактырском пляже, на Большой и Малой Лагерных и в бухте Бабья были обнаружены мертвые морские животные.

ТАШКЕНТ, 3 окт — Sputnik. Об экологической катастрофе на Камчатке рассказали местные серферы. Цвет воды на Халактырском пляже изменился, кроме этого, после воды оставалось раздражение на коже.

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Специалисты выяснили, что в воде - превышение содержания нефтепродуктов в 3,6 раза, фенолов – в 2. Местным жителям рекомендовано не посещать пляж.

Природоохранная прокуратура начала проверку. По данным минприрорды региона, на Халактырском пляже, на Большой и Малой Лагерных и в бухте Бабья были обнаружены мертвые морские животные. Глава министерства Алексей Кумарьков сообщил РИА Новости, что, вероятно, это связано с химическим загрязнением, его источник устанавливается.

"Загрязнение там очень большого масштаба, поскольку продолжается уже больше двух недель, и даже после двух штормов ситуация особо не изменилась. Это может говорить о том, что это утечка, а не разовый выброс, так как поступление яда продолжается. Тот факт, что животные погибли массово, говорит о том, что это сильный токсин, ядовитое вещество. И это точно не нефтепродукты", - считает глава общественной организации "Эковахта Сахалина" Дмитрий Лисицын.

Специалисты подчеркивают, что отправлять пробы необходимо в Москву, в лабораторию "Тайфун" - ведущую в РФ по токсикологии. Нужно принимать самые срочные и максимально масштабные меры, чтобы определить вещество и его источник.

Теги:
Происшествие, Россия, Камчатка



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