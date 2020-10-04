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В РФ за сутки выявили свыше 10 тысяч случаев заражения COVID-19 — впервые с мая

© Sputnik / Владимир Астапкович
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Число случаев заражения коронавирусом в России за неделю увеличилось на 63,5 тысячи. Прирост оказался максимальным с 15 мая.

ТАШКЕНТ, 4 окт — Sputnik. В России за сутки зафиксировали 10 499 случая заболевания COVID-19.

В последний раз такой высокий показатель регистрировался в середине мая. 

Больше всего инфицированных было выявлено в Москве, далее идет Санкт-Петербург, Московская, Ростовская и Нижегородская области. 

В ВОЗ, в свою очередь, предостерегли Россию от новых карантинных ограничений. По мнению организации, возвращение ограничительных мер может повлиять не только на экономику, но и на систему здравоохранения, вызвав проблемы с лечением сердечно-сосудистых болезней, онкологии и диабета.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин назвал ситуацию с заболеваемостью COVID-19 близкой к критичной и заявил, что в случае если не удастся остановить прирост заразившихся, властям придется ввести жесткие ограничения.

Теги:
пандемия, коронавирус, Москва, Россия



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