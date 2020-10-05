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Пассажиры в международном аэропорту Шереметьево в Москве

Границы России могут снова закрыться - Совфед

© Sputnik / Максим Блинов
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Однако в оперативном штабе России отказались комментировать возможность закрытия границы из-за динамики по коронавирусу.

ТАШКЕНТ, 5 окт - Sputnik. В России, в связи с ростом числа заболевших коронавирусом, могут снова закрыть границы, а также сократить количество полетов, заявил РИА Новости первый замглавы социального комитета Совфеда Валерий Рязанский.

"Конечно, мы можем закрыть границы РФ, мы идем к этому", — сказал Рязанский.

По его словам, чем больше перемещения людей, тем больше количество заражений.

Однако в оперативном штабе России отказались комментировать возможность закрытия границы из-за динамики по коронавирусу.

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Напомним, Россия прекратила международное авиасообщение в конце марта из-за пандемии. Полеты за рубеж начали постепенно разрешать с начала августа: границы открыли сначала с Великобританией, Турцией и Танзанией. В конце сентября самолеты из Москвы начали летать в Южную Корею.

По данным оперативного штаба на 5 октября, за сутки число заболевших коронавирусом выросло на 10 888 человек.

Теги:
Авиасообщение, граница, границы, пандемия, Карантин, коронавирус, Совет Федерации, Россия, Россия



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