Границы России могут снова закрыться - Совфед

Однако в оперативном штабе России отказались комментировать возможность закрытия границы из-за динамики по коронавирусу.

ТАШКЕНТ, 5 окт - Sputnik. В России, в связи с ростом числа заболевших коронавирусом, могут снова закрыть границы, а также сократить количество полетов, заявил РИА Новости первый замглавы социального комитета Совфеда Валерий Рязанский.

"Конечно, мы можем закрыть границы РФ, мы идем к этому", — сказал Рязанский.

По его словам, чем больше перемещения людей, тем больше количество заражений.

Однако в оперативном штабе России отказались комментировать возможность закрытия границы из-за динамики по коронавирусу.

В РФ за сутки выявили свыше 10 тысяч случаев заражения COVID-19 — впервые с мая >>

Напомним, Россия прекратила международное авиасообщение в конце марта из-за пандемии. Полеты за рубеж начали постепенно разрешать с начала августа: границы открыли сначала с Великобританией, Турцией и Танзанией. В конце сентября самолеты из Москвы начали летать в Южную Корею.

По данным оперативного штаба на 5 октября, за сутки число заболевших коронавирусом выросло на 10 888 человек.