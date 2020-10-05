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Лауреаты Нобелевской премии по медицине за 2020 год

Нобелевская премия в области медицины вручена за открытие вируса гепатита С

REUTERS / TT News Agency/Claudio Bresciani
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https://uz.sputniknews.ru/world/20201005/15118276/Nobelevskaya-premiya-v-oblasti-meditsiny-vruchena-za-otkrytie-virusa-gepatita-S.html

В Норвегии церемонию вручения Нобелевской премии все же решили провести. Она пройдет традиционно 10 декабря.

ТАШКЕНТ, 5 окт - Sputnik. Нобелевскую премию по физиологии и медицине в этом году получили американские ученые Харви Альер и Чарльзу Райс, а также британский вирусолог Майкл Хоутон за открытие вируса гепатита С и исследования в этой области, говорится в официальном сообщении.

"Впервые в истории вирус гепатита С теперь можно вылечить. Открытия лауреатов премии в области медицины выявили причину оставшихся случаев хронического гепатита и сделали возможными проведение анализов крови и применение новых лекарств, которые спасли миллионы жизней", — говорится в информации.

В 2020 году Нобелевская премия предусматривает вознаграждение в 10 миллионов шведских крон (около 1,1 миллиона долларов). На фоне пандемии коронавируса в этом году организаторы приняли решение не проводить декабрьскую церемонию вручения премий с личным участием лауреатов в Стокгольме. Вместо этого пройдет онлайн-церемония, во время которой будут включения из разных стран.

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Напомним, в Норвегии церемонию вручения Нобелевской премии все же решили провести. Она пройдет традиционно 10 декабря, однако будет не столь масштабной, как обычно.

Теги:
премия, Медицина, нобелевский лауреат



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