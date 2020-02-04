Не опять, а снова: Грету Тунберг повторно выдвинули на Нобелевскую премию

Шведские законодатели считают, что без Тунберг проблема климата не стояла бы так остро на сегодняшней повестке дня.

ТАШКЕНТ, 4 фев - Sputnik. 17-летнюю экоактивистку из Швеции Грету Тунберг во второй раз номинировали на Нобелевскую премию мира, передает New York Post.

Ее кандидатуру выдвинули два шведских депутата от Левой партии — Йенс Холм и Хокан Свеннелинг. По их словам, Тунберг заслуживает победы за свой труд в области борьбы с изменением климата.

"Грета Тунберг - климатический активист, и главная причина, почему она заслуживает Нобелевскую премию мира, заключается в том, что, несмотря на свой юный возраст, она упорно трудилась над тем, чтобы заставить политиков обратить внимание на климатический кризис. Климатический кризис породит новые конфликты и, в конечном итоге, войну. Поэтому действия по сокращению наших выбросов и соблюдению Парижского соглашения также являются актом установления мира", — утверждают шведские законодатели.

По их мнению, без Греты и основанного ею движения Fridays for Future ("Пятницы ради будущего") проблема климата не стояла бы сегодня так остро.

В 2019 году Тунберг уже выдвигали на Нобелевскую премию мира, однако тогда награду получил премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед Али за его усилия по урегулированию затянувшегося конфликта с соседней Эритреей.

Кто такая Грета Тунберг?

В 2018 году Грета стала пропускать школьные занятия каждую пятницу и приходить к шведскому парламенту с требованием усилить активность по борьбе с изменением климата.

This is 15 year old Greta Thunberg in August 2018. She skipped school to protest outside of Swedish Parliament. She was a protest of one.



In 1 year she’s changed the whole world & it’s conversation on Climate Change.



Never underestimate the power of one person.#ClimateStrike pic.twitter.com/nAtau9oluG — Trinity (@TrinityResists) September 21, 2019

После этого она превратилась в настоящий символ школьных и студенческих экозабастовок, которые получили название FridaysForFuture ("Пятницы ради будущего").

К ее движению присоединились в итоге миллионы людей по всему миру.

В сентябре 2019 года Грета выступила с громкой речью на саммите ООН по вопросам изменения климата. Ее эмоциональное высказывание в адрес мировых политиков тогда удивило всех.

Активистка обвинила политиков в том, что те лишили ее детства, а поколение ее детей — будущего.

В начале декабря Тунберг получила альтернативную Нобелевскую премию "За достойный образ жизни"(Right Livelihood Award), которая ежегодно вручается ярым борцам за сохранение культурных ценностей и урегулирование кризисов.

11 декабря 2019 года журнал Time назвал Грету Тунберг человеком года.