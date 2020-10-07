В Казахстане приняли закон, запрещающий чиновникам принимать подарки

ТАШКЕНТ, 7 окт — Sputnik. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал закон, вносящий изменения в работу госслужащих.
Так, отныне чиновникам запрещается принимать подарки.
Также устанавливается запрет на материальное вознаграждение и предоставление услуг госслужащим и членам их семей за действия в пользу дарителя.
"Закон направлен на реализацию поручения главы государства об установлении строгой ответственности за провокационные действия должностных лиц, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность или досудебное расследование", — говорится в документе.
Кроме того, госслужащим в Казахстане запретили принимать родственников на работу. Кандидаты на государственную должность должны в письменной форме сообщить руководству о родственниках, которые работают в организации.