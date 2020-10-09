Жээнбеков назвал условие своего ухода с поста президента Кыргызстана

По его словам, он готов сложить полномочия, как только страна встанет на путь законности.

ТАШКЕНТ, 9 окт — Sputnik. На днях в парламенте Кыргызстана инициировали импичмент действующему президенту страны Сооронбаю Жээнбекову.

Часть депутатов выступает за его отставку, однако для отрешения главы государства от должности необходимо большинство голосов парламента по инициативе не менее одной трети.

Сегодня кыргызский лидер обратился к народу, отметив, что политическая ситуация в республике достигла критической точки.

По его словам, чтобы ее стабилизировать, необходимо аннулированы результаты парламентских выборов (уже сделано) и назначить новую дату голосования. Кроме того, нужно отравить в отставку все действующее правительство во главе с премьер-министром, чтобы "создать законные основания для новых назначений".

Жээнбеков выразил готовность посодействовать этому и подписать все необходимые документы, которые требуются для данной процедуры.

"Как ранее говорил, я намерен легитимизировать происходящие кадровые изменения. Для меня никакая должность не стоит выше целостности государства, единства народа и спокойствия общества", — следует из обращения кыргызского лидера к народу.

Он подчеркнул, что важно как можно быстрее "вернуть сложившуюся ситуацию в правовое русло". Только после того, как будут избраны и утверждены легитимные руководители органов исполнительной власти и страна встанет на путь законности, Жээнбеков готов сложить свои полномочия.

"Призываю все политические силы сохранить мир и спокойствие в стране, не делить народ и не вносить раскол в обществе. Пусть Всевышний дарует мудрость и терпения всем политическим силам!" — заключил президент.

Обстановка в Кыргызстане после выборов в парламент

Ситуация в республике накалилась после оглашения предварительных результатов парламентских выборов, которые проходили в стране 4 октября.

Массовые беспорядки вспыхнули в Бишкеке и других крупных городах. Митингующие захватили парламент и президентскую администрацию.

В результате премьер республики Кубатбек Боронов подал в отставку. После этого были назначены временный премьер-министр и спикер парламента.

Теперь часть депутатов выступает за отставку действующего главы государства.