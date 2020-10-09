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Армения и Азербайджан приняли предложение Путина начать переговоры по Карабаху

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Тема:
Армяно-азербайджанский конфликт вокруг Нагорного Карабаха (17)
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О том, что российский лидер Владимир Путин пригласил министров иностранных дел Армении и Азербайджана на переговоры, стало известно накануне.

ТАШКЕНТ, 9 окт — Sputnik. Азербайджан и Армения приняли предложение президента РФ Владимира Путина по поводу урегулирования ситуации в Нагорном Карабахе. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

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Ruptly / Sputnik / TV Artsakh / Минобороны Армении
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Ранее российская сторона предложила предоставить московскую площадку для организации встречи министров иностранных дел РФ, Армении и Азербайджана с участием сопредседателей Минской группы ОБСЕ.

Теперь же стало известно, что конфликтующие стороны приняли это предложение.

По словам Захаровой, Азербайджан и Армения подтвердили участие в консультациях в Москве.

"Идет активная подготовка", — заявила дипломат.

Обострение ситуации в Нагорном Карабахе

Столкновения в Нагорном Карабахе обострились утром 27 сентября. Страны обвинили друг друга в начале военных действий.

Ситуация в Мадагисе
© Sputnik / Асатур Есаянц
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На данный момент, в двух государствах введено военное положение. В Армении также объявили всеобщую мобилизацию, мужчинам в возрасте от 18 до 55 лет запретили выезжать из страны.

В Азербайджане ввели комендантский час. 

Ситуация осложняется тем, что Баку активно поддерживает Турция, которая является членом НАТО. Армения же, напротив, входит в ОДКБ. 

Главы России, США и Франции — сопредседателей Минской группы ОБСЕ по Карабаху — призвали противоборствующие стороны прекратить столкновения и начать переговоры без предварительных условий.

Лидеры осудили эскалацию, а также выразили соболезнования родственникам погибших.

Тема:
Армяно-азербайджанский конфликт вокруг Нагорного Карабаха (17)
Теги:
МИД РФ, Мария Захарова, Москва, Россия, Азербайджан, Армения



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