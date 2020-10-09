Армения и Азербайджан приняли предложение Путина начать переговоры по Карабаху

ТАШКЕНТ, 9 окт — Sputnik. Азербайджан и Армения приняли предложение президента РФ Владимира Путина по поводу урегулирования ситуации в Нагорном Карабахе. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Ранее российская сторона предложила предоставить московскую площадку для организации встречи министров иностранных дел РФ, Армении и Азербайджана с участием сопредседателей Минской группы ОБСЕ.
Теперь же стало известно, что конфликтующие стороны приняли это предложение.
По словам Захаровой, Азербайджан и Армения подтвердили участие в консультациях в Москве.
"Идет активная подготовка", — заявила дипломат.
Обострение ситуации в Нагорном Карабахе
Столкновения в Нагорном Карабахе обострились утром 27 сентября. Страны обвинили друг друга в начале военных действий.
На данный момент, в двух государствах введено военное положение. В Армении также объявили всеобщую мобилизацию, мужчинам в возрасте от 18 до 55 лет запретили выезжать из страны.
В Азербайджане ввели комендантский час.
Ситуация осложняется тем, что Баку активно поддерживает Турция, которая является членом НАТО. Армения же, напротив, входит в ОДКБ.
Главы России, США и Франции — сопредседателей Минской группы ОБСЕ по Карабаху — призвали противоборствующие стороны прекратить столкновения и начать переговоры без предварительных условий.
Лидеры осудили эскалацию, а также выразили соболезнования родственникам погибших.