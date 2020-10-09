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Президент Кыргызстана подписал указ об отставке правительства и премьера

© Sputnik / Табылды Кадырбеков
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Тема:
Ситуация в Кыргызстане после парламентских выборов (12)
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Все члены правительства продолжат исполнение своих обязанностей до формирования нового состава Кабмина.

ТАШКЕНТ, 9 окт — Sputnik. Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков подписал указ об отставке действующего правительства во главе с премьер-министром.

Сооронбай Жээнбеков официально вступил в должность главы Кыргызстана
Официальный сайт президента Кыргызской республики
В парламенте Кыргызстана инициировали импичмент президенту Жээнбекову

Согласно указу, все высокопоставленные лица правительства будут временно исполнять свои обязанности до формирования нового состава Кабмина, передает Sputnik Кыргызстан.

Ранее Жээнбеков называл роспуск действующего правительства одним из условий для стабилизации напряженной политической ситуации в стране.

Глава государства подчеркивал, что готов всячески содействовать "созданию законных оснований для новых назначений" в кабмине. Также он отмечал важность аннулирования итогов прошедших выборов и проведения нового голосования.

Сам Жээнбеков заявлял, что после того, как будут избраны и утверждены легитимные руководители органов исполнительной власти и страна встанет на путь законности, он готов сложить свои полномочия.

Ситуация в Кыргызстане после выборов в парламент

Обстановка в республике накалилась после оглашения предварительных результатов парламентских выборов, которые проходили в стране 4 октября.

Участники акции протеста в Бишкеке. Протестующие требуют аннулировать итоги парламентских выборов.
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Итоги парламентских выборов в Кыргызстане признаны недействительными

Массовые беспорядки вспыхнули в Бишкеке и других крупных городах. Митингующие захватили парламент и президентскую администрацию.

В результате премьер республики Кубатбек Боронов подал в отставку. После этого были назначены временный премьер-министр и спикер парламента.

Теперь часть депутатов выступает за отставку действующего главы государства.

Тема:
Ситуация в Кыргызстане после парламентских выборов (12)
Теги:
Премьер-министр, Отставка Правительства, отставка, Кыргызстан



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