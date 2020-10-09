Президент Кыргызстана подписал указ об отставке правительства и премьера

Все члены правительства продолжат исполнение своих обязанностей до формирования нового состава Кабмина.

ТАШКЕНТ, 9 окт — Sputnik. Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков подписал указ об отставке действующего правительства во главе с премьер-министром.

Согласно указу, все высокопоставленные лица правительства будут временно исполнять свои обязанности до формирования нового состава Кабмина, передает Sputnik Кыргызстан.

Ранее Жээнбеков называл роспуск действующего правительства одним из условий для стабилизации напряженной политической ситуации в стране.

Глава государства подчеркивал, что готов всячески содействовать "созданию законных оснований для новых назначений" в кабмине. Также он отмечал важность аннулирования итогов прошедших выборов и проведения нового голосования.

Сам Жээнбеков заявлял, что после того, как будут избраны и утверждены легитимные руководители органов исполнительной власти и страна встанет на путь законности, он готов сложить свои полномочия.

Ситуация в Кыргызстане после выборов в парламент

Обстановка в республике накалилась после оглашения предварительных результатов парламентских выборов, которые проходили в стране 4 октября.

Массовые беспорядки вспыхнули в Бишкеке и других крупных городах. Митингующие захватили парламент и президентскую администрацию.

В результате премьер республики Кубатбек Боронов подал в отставку. После этого были назначены временный премьер-министр и спикер парламента.

Теперь часть депутатов выступает за отставку действующего главы государства.