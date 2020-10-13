Столица Казахстана ужесточает карантин из-за коронавируса

Власти Нур-Султана распорядились сократить время работы непродовольственных магазинов, кафе и ресторанов, а в воскресенье для дезинфекции приостановят движение общественного транспорта.

ТАШКЕНТ, 13 окт – Sputnik. В столице Казахстана ужесточается карантинный режим. Соответствующее решение принял аким Нур-Султана Алтай Кульгиной.

"Карантинные меры будут действовать с завтрашнего дня - с 14 октября", — приводит слова градоначальника Sputnik Казахстан.

Для минимизации контактов между горожанами вводится сразу несколько жестких ограничений. В частности не менее 60% сотрудников местного исполнительного органа и их квазигоссектора переходят на удаленный режим работы. Частным организациям также предписано перевести работников на дистанционный режим работы при невозможности обеспечить безопасную дистанцию между сотрудниками.

Также сокращается время работы кафе, ресторанов, баров, столовых и других объектов общественного питания сокращается (с 9:00 до 22:00). Заполняемость не более 30 посадочных мест. Меняется и график нотариусов, адвокатских контор, бухгалтеров, консалтинга, агентств недвижимости, рекламных агентств, судебных исполнителей, туроператоров и других – (с 9:00 до 18:00).

Бани и сауны будут работать тоже с ограничениями и по предварительной записи.

Передвигаться по городу также станет сложнее — в воскресенье для дезинфекции подвижного состава будет приостановлена работа общественного транспорта.

Такие меры были приняты в связи с ухудшением эпидемиологической обстановки. На 13 октября в республике выявлено 108 901 случай, всего с начала пандемии скончались 1 746 человек. Только за последнюю неделю зафиксировано 22 летальных исхода.