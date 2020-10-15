Президент Кыргызстана Жээнбеков решил уйти в отставку

Никакая власть не стоит целостности страны и согласия в обществе, подчеркнул Жээнбеков. Он добавил, что уходит потому, что, несмотря на назначение Жапарова премьером, протесты не стихают.

ТАШКЕНТ, 15 окт — Sputnik. Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков в своем обращении к народу заявил о том, что принял решение подать в отставку.

"Я не держусь за власть. Не хочу остаться в истории Кыргызстана как президент, проливший кровь и стрелявший в собственных граждан. Поэтому принял решение уйти в отставку", - заявил он в обращении.

Никакая власть не стоит целостности страны и согласия в обществе, подчеркнул Жээнбеков. Он добавил, что уходит потому, что, несмотря на назначение Жапарова премьером, протесты не стихают.

При этом президент попросил Жапарова и других политиков увести своих сторонников с улиц.

Согласно Конституции, полномочия президента в случае его отставки переходят спикеру парламента.

Вчера во время встречи с новым премьер-министром республики Садыром Жапаровым Сооронбай Жээнбеков подчеркнул, что сейчас не имеет права покидать пост президента, так как это приведет к непредсказуемому сценарию развития событий во вред государству.