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Кремль обеспокоен ситуацией с коронавирусом в России

© Sputnik / Екатерина Чеснокова
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Дмитрий Песков заверил, что "ситуация находится под контролем, несмотря на такую печальную динамику".

ТАШКЕНТ, 16 окт - Sputnik. Кремль обеспокоен статистикой по коронавирусу в России, но ситуация находится под контролем, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, пишет РИА Новости.

"Действительно, в Кремле обеспокоены подобной статистикой. Мы видим, что эпидемия распространяется очень сильно. Именно поэтому принимаются весьма энергичные меры с тем, чтобы подвигнуть всех наших людей на соблюдение строгих мер предосторожности, которые достаточно длительное время мы не соблюдали, надо признать", - сказал Песков.

Песков заверил, что "ситуация находится под контролем, несмотря на такую печальную динамику".

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Напомним, суточный прирост новых случаев коронавируса в России больше 15 тысяч (15 150), всего зарегистрировано 1 369 313 случаев.

Теги:
Кремль, Кремль, пандемия, Карантин, коронавирус, Россия, Россия, Дмитрий Песков



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