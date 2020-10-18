Армения и Азербайджан решили объявить перемирие

На сайтах МИД обеих стран опубликованы заявления о том, что с 00.00 часов по местному времени 18-го октября начинается гуманитарное перемирие.

ТАШКЕНТ, 18 окт — Sputnik. Ереван и Баку решили объявить перемирие с полуночи 18 октября, сообщает РИА Новости. На сайтах МИД обеих стран опубликованы соответствующие заявления.

Гуманитарное перемирие начинается с 00.00 часов по местному времени 18-го октября, следует из сообщений, размещенных на сайтах внешнеполитических ведомств Азербайджана и Армении.

Отмечается, что данное решение принято, следуя заявлению президентов Франции, России и США, представляющих страны-сопредседатели Минской группы ОБСЕ от 1 октября 2020 года, заявлению сопредседателей Минской группы ОБСЕ от 5 октября 2020 года и в соответствии с Московским заявлением от 10 октября 2020 года.

Ситуация в Нагорном Карабахе обострилась в ночь на 27 сентября, на спорной территории начались активные бои между Азербайджаном и Арменией.

Страны обвинили друг друга в начале военных действий. В Ереване заявили, что Карабах "подвергся воздушным и ракетным атакам" со стороны Азербайджана. Однако Баку утверждает, что огонь открыли армянские вооруженные силы, в результате чего азербайджанские войска объявили о начале проведения контрнаступательной операции.