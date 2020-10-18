16:48 18 Октября 2020
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB135.03
  • EUR12254.96
  • USD10364.48
Поиск

Армения и Азербайджан решили объявить перемирие

Sputnik
В мире
Получить короткую ссылку
9510
https://cdn2.img.sputniknews-uz.com/images/07e4/0a/09/15148603.jpg
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/world/20201018/15204922/Armeniya-i-Azerbaydzhan-reshili-obyavit-peremirie-s-0000-18-oktyabrya.html

На сайтах МИД обеих стран опубликованы заявления о том, что с 00.00 часов по местному времени 18-го октября начинается гуманитарное перемирие.

ТАШКЕНТ, 18 окт — Sputnik. Ереван и Баку решили объявить перемирие с полуночи 18 октября, сообщает РИА Новости. На сайтах МИД обеих стран опубликованы соответствующие заявления.

Гуманитарное перемирие начинается с 00.00 часов по местному времени 18-го октября, следует из сообщений, размещенных на сайтах внешнеполитических ведомств Азербайджана и Армении.

Отмечается, что данное решение принято, следуя заявлению президентов Франции, России и США, представляющих страны-сопредседатели Минской группы ОБСЕ от 1 октября 2020 года, заявлению сопредседателей Минской группы ОБСЕ от 5 октября 2020 года и в соответствии с Московским заявлением от 10 октября 2020 года.

Ruptly, Sputnik, Министерство обороны Азербайджана, Министерство обороны Армении
Нагорный Карабах: Россия, США и Франция думают, как "остановить кровопролитие"

Ситуация в Нагорном Карабахе обострилась в ночь на 27 сентября, на спорной территории начались активные бои между Азербайджаном и Арменией.

Страны обвинили друг друга в начале военных действий. В Ереване заявили, что Карабах "подвергся воздушным и ракетным атакам" со стороны Азербайджана. Однако Баку утверждает, что огонь открыли армянские вооруженные силы, в результате чего азербайджанские войска объявили о начале проведения контрнаступательной операции.

Теги:
Конфликт, Азербайджан, Армения, Нагорный Карабах



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Полуобнаженные австралийские пожарные и питомцы - фотолента
Стрельба из БТР-82А в горах Таджикистана
Стрельбы российских военных в горах Таджикистана: зрелищное видео
Тарифы на беспошлинные посылки из-за границы в странах бывшего СССР
Беспошлинный порог: тарифы на посылки в разных странах

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться