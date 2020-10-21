Инфекционист назвал альтернативу ношению перчаток

При касании поверхностей инфекция разносится только в 10 процентах случаев, которые значительной роли не играют, поэтому ношение перчаток - избыточная мера.

ТАШКЕНТ, 21 окт - Sputnik. Главный инфекционист Минздрава РФ, профессор Сеченовского университета Владимир Чуланов назвал антисептики альтернативой перчаткам. По его мнению, ношение перчаток вообще неэффективно, пишет RT со ссылкой на Интерфакс.

"При касании поверхностей инфекция разносится только в 10 процентах случаев, которые значительной роли не играют, поэтому ношение перчаток - избыточная мера. Антисептики - лучшая альтернатива. Этого вполне достаточно, и, может, даже более эффективно, чем перчатки, потому что их надо правильно снимать, утилизировать, а не все это умеют и делают", - заявил инфекционист.

По его словам, при неправильном использовании перчатки, наоборот, создают дополнительные риски.

Напомним, в Узбекистане с 17 октября все пассажиры общественного транспорта, включая автобусы, метро и маршрутное такси, обязаны находится в медицинских масках и перчатках.