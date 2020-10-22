19:08 22 Октября 2020
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB133.19
  • EUR12153.63
  • USD10371.76
Поиск
Сотрудник подразделения спецназначения ФСБ России

В Московском регионе задержан выходец из ЦА, планировавший устроить теракт

© Sputnik / Макс Ветров
В мире
Получить короткую ссылку
122 0 0
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/i/logo-itemprop.png
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/world/20201022/15239124/V-Moskovskom-regione-zaderzhan-vykhodets-iz-TsA-planirovavshiy-ustroit-terakt.html

Известно, что по указанию боевиков международных террористических организаций он готовился взорвать самодельную бомбу "в одном из зданий органов власти".

ТАШКЕНТ, 22 окт - Sputnik. ФСБ предотвратила теракт в Московском регионе: задержан выходец из Центральной Азии, планировавший взорвать одно из властных учреждений, сообщает РИА Новости со ссылкой на спецслужбу.

"Предотвращен террористический акт в столичном регионе. Задержан выходец из Центрально-Азиатского региона 1999 года рождения", - говорится в сообщении.

Известно, что по указанию боевиков международных террористических организаций он готовился взорвать самодельную бомбу "в одном из зданий органов власти".

В дальнейшем юноша, по информации ФСБ, хотел уехать на Ближний Восток воевать на стороне террористов.

Уроженцы Узбекистана планировали теракт в Волгограде — видео >>

В тайнике у него нашли компоненты самодельной бомбы, обнаружена также его переписка с боевиками, инструкции по изготовлению взрывчатки и видео присяги главарям террористов.

Где именно и когда он планировал устроить взрыв, не раскрывается. Расследование продолжается.

Теги:
Происшествие, Центральная Азия, Центральная Азия, ФСБ, Россия, Россия, Борьба с терроризмом, Террористы



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Mercedes-Benz Fashion Week Russia: соцсети, маски и новые коллекции
Российские МиГ-31 и Су-35 перехватили в небе американских разведчиков — видео
Азбука тюркских слов
Тюркские корни русского: самые известные слова-кочевники

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться