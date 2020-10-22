В Московском регионе задержан выходец из ЦА, планировавший устроить теракт

Известно, что по указанию боевиков международных террористических организаций он готовился взорвать самодельную бомбу "в одном из зданий органов власти".

ТАШКЕНТ, 22 окт - Sputnik. ФСБ предотвратила теракт в Московском регионе: задержан выходец из Центральной Азии, планировавший взорвать одно из властных учреждений, сообщает РИА Новости со ссылкой на спецслужбу.

"Предотвращен террористический акт в столичном регионе. Задержан выходец из Центрально-Азиатского региона 1999 года рождения", - говорится в сообщении.

Известно, что по указанию боевиков международных террористических организаций он готовился взорвать самодельную бомбу "в одном из зданий органов власти".

В дальнейшем юноша, по информации ФСБ, хотел уехать на Ближний Восток воевать на стороне террористов.

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В тайнике у него нашли компоненты самодельной бомбы, обнаружена также его переписка с боевиками, инструкции по изготовлению взрывчатки и видео присяги главарям террористов.

Где именно и когда он планировал устроить взрыв, не раскрывается. Расследование продолжается.