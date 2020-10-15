17:40 15 Октября 2020
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB135.03
  • EUR12254.96
  • USD10364.48
Поиск
Срочно:

Уроженцы Узбекистана планировали теракт в Волгограде

© Sputnik / Kirill Braga
Происшествия
Получить короткую ссылку
62 0 0
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/i/logo-itemprop.png
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/incidents/20201015/15190397/Urozhentsy-Uzbekistana-planirovali-terakt-v-Volgograde.html

При проведении спецоперации по задержанию подозреваемые оказали сопротивление и открыли огонь по сотрудникам правоохранительных органов.

ТАШКЕНТ, 15 окт — Sputnik. Следственный комитет России возбудил уголовное дело после перестрелки спецназа ФСБ с террористами в Волгограде, сообщает пресс-служба СК РФ.

Преступниками оказались уроженцы Узбекистана, которые планировали серию террористических актов на территории Волгограда.

По данным следствия, рано утром 15 октября 2020 года у тайника с бомбами были застигнуты два террориста. При проведении спецоперации по задержанию подозреваемые оказали сопротивление и открыли огонь по сотрудникам правоохранительных органов.

Ответным огнем оба боевика ликвидированы. Уголовное дело возбуждено по факту посягательства на жизнь сотрудников правоохранительных органов.

В российском городе Волгоград предотвратили теракты - ФСБ >>

Были изъяты боеприпасы, оружие, взрывные устройства, компоненты для изготовления СВУ, в том числе поражающие элементы, а также карта Волгограда с отмеченными на ней объектами для планируемой террористической атаки. Среди целей - монумент "Родина-мать".

В настоящее время на месте происшествия продолжают работать следователи.

Теги:
СК РФ, ликвидация, теракт, Волгоград



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Президент — в отставку: что происходит на улицах Бишкека после заявления Жээнбекова
Рекорд скорости: российский Союз МС-17 доставил экипаж на МКС за 3 часа и 3 минуты
В космос за три часа: Россия поставила абсолютный рекорд
Казанская формула выхода из карабахского конфликта
Как выйти из карабахского кризиса — наглядное решение

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться