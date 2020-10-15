Уроженцы Узбекистана планировали теракт в Волгограде

При проведении спецоперации по задержанию подозреваемые оказали сопротивление и открыли огонь по сотрудникам правоохранительных органов.

ТАШКЕНТ, 15 окт — Sputnik. Следственный комитет России возбудил уголовное дело после перестрелки спецназа ФСБ с террористами в Волгограде, сообщает пресс-служба СК РФ.

Преступниками оказались уроженцы Узбекистана, которые планировали серию террористических актов на территории Волгограда.

По данным следствия, рано утром 15 октября 2020 года у тайника с бомбами были застигнуты два террориста. При проведении спецоперации по задержанию подозреваемые оказали сопротивление и открыли огонь по сотрудникам правоохранительных органов.

Ответным огнем оба боевика ликвидированы. Уголовное дело возбуждено по факту посягательства на жизнь сотрудников правоохранительных органов.

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Были изъяты боеприпасы, оружие, взрывные устройства, компоненты для изготовления СВУ, в том числе поражающие элементы, а также карта Волгограда с отмеченными на ней объектами для планируемой террористической атаки. Среди целей - монумент "Родина-мать".

В настоящее время на месте происшествия продолжают работать следователи.