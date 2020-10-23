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Президент РФ В. Путин принял участие в заседании дискуссионного клуба Валдай

Владимир Путин оценил возможность остаться президентом России после 2024 года

© Sputnik / Алексей Дружинин
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Путин добавил, что решение остаться в должности после 2024 года станет гарантией против интриг и поисков преемника.

ТАШКЕНТ, 23 окт - Sputnik. Президент России Владимир Путин пока не знает, будет ли претендовать на пост главы государства после 2024 года, заявил он на заседании дискуссионного клуба "Валдай".

"2024 год и более позднее время — нужно будет смотреть, когда время придет. Когда-то это, безусловно, должно закончиться. Я отдаю себе в этом отчет прекрасно", — сказал он, отвечая на вопрос о планах после окончания нынешнего президентского срока.

По словам президента, изменения в Конституцию направлены не только на то, чтобы позволить действующему президенту избираться после окончания срока, но и для укрепления суверенитета страны.

Путин подписал указ о поправках к Конституции >>

Путин добавил, что решение остаться в должности после 2024 года станет гарантией против интриг и поисков преемника.

Теги:
политика, президент, Президент, Владимир Путин, Владимир Путин, Россия, Россия



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