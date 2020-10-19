Новый штамм коронавируса обнаружили в Норвегии — им заболевают быстрее

По словам специалистов, вывод о том, что вирус мутировал, они сделали после того, как обнаружили более ускоренное заражение этим штаммом.

ТАШКЕНТ, 19 окт — Sputnik. В Норвегии обнаружили новую разновидность коронавируса SARS-CoV-2.

Отмечается, что неизвестный ранее штамм был выявлен в городе Тронхейме.

"Мы не знаем, откуда здесь взялся этот вирус. До сих пор подобных вариантов вируса в Норвегии не было. Был поиск по международным базам, и там также не обнаружилась эта разновидность", — пояснил главврач коммуны Туве Росстад.

По его словам, было зафиксировано более ускоренное заражение этим штаммом, что говорит о мутации вируса. Это означает, что количество заболевших COVID-19 будет стремительно увеличиваться по мере тестирования.

Ранее ученые сделали вывод, что у 20% людей, переболевших коронавирусом, антитела исчезают через 1-2 месяца.

Между тем снижение числа антител вовсе не означает, что исчезает иммунитет к заболеванию. Этим объясняется крайне низкий процент повторного заражения COVID-19.

Однако есть исключения: так, на прошлой неделе в Нидерландах скончалась 89-летняя женщина, вновь заразившаяся коронавирусом.

Она заболела второй раз примерно через 2 месяца после первого заражения. Отмечается, что пенсионерка страдала формой заболевания кровяных клеток и иммунодефицитом.