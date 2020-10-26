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Кандидат в президенты США Джо Байден

Джо Байден назвал Россию самой большой угрозой для США

AP Photo/Carolyn Kaster
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По его словам, Москва является для США главной угрозой для безопасности и союзов, а Пекин — основным конкурентом.

ТАШКЕНТ, 26 окт - Sputnik. Кандидат в президенты США Джо Байден назвал свою позицию по России и Китаю и рассказал об этом в интервью телеканалу CBS.

"Думаю, самая большая угроза для Америки прямо сейчас, с точки зрения подрыва нашей безопасности и союзов, это Россия. Во-вторых, я думаю, что крупнейшим конкурентом является Китай", - заявил Байден в ходе интервью телеканалу CBS.

По мнению Байдена, не менее опасны для США и действия нынешнего президента Дональда Трампа, который "приветствует каждого диктатора" и "тычет пальцами в глаза" союзникам Вашингтона. 

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Напомним, Россия неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на демократические процессы в разных странах, а пресс-секретарь президента Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными". Глава МИД Сергей Лавров, говоря о якобы имевшем место российском вмешательстве в выборы в разных странах, заявлял, что никаких фактов, подтверждающих это, нет.

Выборы президента США состоятся 3 ноября. На пост главы государства претендуют действующий президент-республиканец Дональд Трамп и демократ Джо Байден.

 

Теги:
политика, Россия, Россия, США, США, Джо Байден



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