Тихановская объявила о начале общенациональной забастовки в Беларуси

В Telegram Тихановская потребовала от президента Александра Лукашенко до 26 октября объявить об уходе, остановить насилие на улицах и освободить политзаключенных.

ТАШКЕНТ, 26 окт - Sputnik. Бывший кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская объявила о начале общенациональной забастовки в стране, пишет РИА Новости со ссылкой на ее пресс-службу.

"Беларусы сделают этот шаг, потому что их слово — закон. Закон, которого нас пытались лишить, но который мы обязательно вернем. И в этом нам поможет наше главное мирное оружие — солидарность", — пояснила она.

В Telegram Тихановская потребовала от президента Александра Лукашенко до 26 октября объявить об уходе, остановить насилие на улицах и освободить политзаключенных. В случае отказа Тихановская пригрозила ему массовыми протестами, забастовками, блокировкой дорог и обвалом продаж в государственных магазинах.

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Напомним, в воскресенье в Минске прошло многотысячное шествие оппозиции. В милиции сообщили, что во время акции "применили спецсредства", однако не уточнили, какие именно. Как отметили в ГУВД Минского горисполкома, это сделали, чтобы пресечь противоправные действия протестующих. Очевидцы в соцсетях и местных СМИ сообщают, что силовики использовали светошумовые гранаты и резиновые пули, от которых есть пострадавшие среди демонстрантов. Они также сообщили о массовых задержаниях.