В Бишкеке официально назначат нового мэра

ТАШКЕНТ, 27 окт — Sputnik. В столице Кыргызстана официально назначили нового мэра, сообщает Sputnik.

Градоначальником станет экс-глава Иссык-Кульской области Балбак Тулобаев. Об этом рассказал Нариман Тюлеев. Ранее он заявил об уходе с поста. Должность исполняющего обязанности мэра Бишкека сменяется уже шестой раз за три недели.

Напомним: 6 октября текущего года несогласные с результатами парламентских выборов в Кыргызстане захватили мэрию Бишкека. По предварительным данным, после ночных столкновений в больницах оказались 590 человек, один скончался, 13 попали в реанимации. Президент Сооронбай Жээнбеков предложил Центральной избирательной комиссии тщательно расследовать нарушения и при необходимости аннулировать результаты выборов.