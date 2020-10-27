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В Бишкеке официально назначат нового мэра

© Sputnik / Наталья Селиверстова
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Градоначальником станет экс-глава Иссык-Кульской области Балбак Тулобаев. Об этом рассказал Нариман Тюлеев.

ТАШКЕНТ, 27 окт — Sputnik. В столице Кыргызстана официально назначили нового мэра, сообщает Sputnik.

Градоначальником станет экс-глава Иссык-Кульской области Балбак Тулобаев. Об этом рассказал Нариман Тюлеев. Ранее он заявил об уходе с поста. Должность исполняющего обязанности мэра Бишкека сменяется уже шестой раз за три недели.
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Напомним: 6 октября текущего года несогласные с результатами парламентских выборов в Кыргызстане захватили мэрию Бишкека. По предварительным данным, после ночных столкновений в больницах оказались 590 человек, один скончался, 13 попали в реанимации. Президент Сооронбай Жээнбеков предложил Центральной избирательной комиссии тщательно расследовать нарушения и при необходимости аннулировать результаты выборов.

Теги:
назначение, мэр, Кыргызстан



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