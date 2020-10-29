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В Беларуси ограничили въезд отдельным гражданам — ГПК

© Sputnik / Егор Еремов
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В республику можно попасть только через Национальный аэропорт Минск. На авиапассажиров введенные меры не распространяются.

ТАШКЕНТ, 29 окт — Sputnik. Въезд в Беларусь отдельных категорий граждан из пограничных стран ограничен. Об этом сообщает Sputnik Беларусь со ссылкой на пресс-службу Государственного пограничного комитета страны.

В четверг 29 октября в социальных сетях распространилась информация, что люди не могут въехать на территорию республики – пограничники не пропускали никого без объяснения причин. Отмечается, что трудности с пересечением границы были на литовском, польском и украинском направлениях.

"В связи со сложившейся эпидемической обстановкой в сопредельных странах Республика Беларусь временно ограничивает въезд на свою территорию через наземные пункты пропуска отдельных категорий физических лиц из Латвии, Литвы, Польши и Украины", – пояснили в ГПК.

Там также уточнили, что введенные ограничения не будут распространяться на следующих граждан:

  • сотрудники диппредставительств и консульских учреждений, документированных дипломатическими и служебными паспортами;
  • водители транспортных средств, выполняющих международные перевозки;
  • члены поездных и локомотивных бригад международного ж/д-сообщения.
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Однако без каких-либо особых условий можно попасть в Беларусь через Национальный аэропорт Минск. Уточняется, что на авиапассажиров введенные меры не распространяются.

Напомним, в четверг 29 октября президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что следует закрыть границу, не сделав ее при этом "железным занавесом". Ранее он не видел необходимости в применении таких действий, а в марте назвал ограничительные меры соседних государств "несусветной глупостью".

Теги:
Александр Лукашенко, закрытие границы, пандемия, Беларусь



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