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Ноги в шлепанцах

Ученые обнаружили новый симптом коронавируса, связанный с ногами

© CC0 / Unplash / Dhruv Deshmukh
В мире
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/world/20201030/15287894/Uchenye-obnaruzhili-novyy-simptom-koronavirusa-svyazannyy-s-nogami.html

Симптомы схожи с обморожением, это длится от одной до четырех недель и может привести к опуханию стоп.

ТАШКЕНТ, 30 окт - Sputnik. Ученые Международной лиги дерматологических сообществ и Американской академии в ходе совместных исследований обнаружили новый симптом коронавируса - раздражение на пальцах ног, при котором они сильно краснеют, сообщает The Telegraph.

"Симптомы схожи с обморожением, это длится от одной до четырех недель и может привести к опуханию стоп", - говорится в публикации.

Издание также приводит данные о больных с коронавирусом, которые были зарегистрированы в Международном COVID-19 дерматологическом регистре. Оказалось, что примерно у половины таких пациентов наблюдалось воспаление стоп и около 16% из них были госпитализированы.

Напомним, вчера в России коронавирус обнаружили у летучих мышей.

В России у летучих мышей обнаружен коронавирус >>

По данным Роспотребнадзора, летучие мыши не опаснее, чем другие дикие животные, такие как лисы и ежи, которые тоже могут быть переносчиками опасных для человека вирусов. Человеку достаточно стараться не трогать летучих мышей, не лезть к ним и не разорять их места обитания.

Теги:
пандемия, Карантин, коронавирус



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