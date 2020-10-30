Ученые обнаружили новый симптом коронавируса, связанный с ногами

Симптомы схожи с обморожением, это длится от одной до четырех недель и может привести к опуханию стоп.

ТАШКЕНТ, 30 окт - Sputnik. Ученые Международной лиги дерматологических сообществ и Американской академии в ходе совместных исследований обнаружили новый симптом коронавируса - раздражение на пальцах ног, при котором они сильно краснеют, сообщает The Telegraph.

"Симптомы схожи с обморожением, это длится от одной до четырех недель и может привести к опуханию стоп", - говорится в публикации.

Издание также приводит данные о больных с коронавирусом, которые были зарегистрированы в Международном COVID-19 дерматологическом регистре. Оказалось, что примерно у половины таких пациентов наблюдалось воспаление стоп и около 16% из них были госпитализированы.

Напомним, вчера в России коронавирус обнаружили у летучих мышей.

В России у летучих мышей обнаружен коронавирус >>

По данным Роспотребнадзора, летучие мыши не опаснее, чем другие дикие животные, такие как лисы и ежи, которые тоже могут быть переносчиками опасных для человека вирусов. Человеку достаточно стараться не трогать летучих мышей, не лезть к ним и не разорять их места обитания.