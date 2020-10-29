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Летучая мышь

В России у летучих мышей обнаружен коронавирус

© CC0 / Unsplash / Todd Cravens
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/world/20201029/15283416/V-Rossii-u-letuchikh-myshey-obnaruzhen-koronavirus.html

Летучие мыши не опаснее, чем другие дикие животные, такие как лисы и ежи, которые тоже могут быть переносчиками опасных для человека вирусов.

ТАШКЕНТ, 29 окт - Sputnik. Специалисты Роспотребнадзора обнаружили у летучих мышей в России коронавирусы, сообщает РИА Новости.

"Какие-то (пока что неизвестно, какие именно) коронавирусы в летучих мышах, живущих в России, есть. Какие именно – предмет исследования. Также исследование позволило установить последовательности геномов целого ряда других вирусов (не коронавирусов), которые были найдены "заодно",- говорится в информации.

По данным Роспотребнадзора, летучие мыши не опаснее, чем другие дикие животные, такие как лисы и ежи, которые тоже могут быть переносчиками опасных для человека вирусов. Человеку достаточно стараться не трогать летучих мышей, не лезть к ним и не разорять их места обитания.

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Напомним, в конце августа Роспотребнадзор сообщил, что исследует случаи коронавируса у летучих мышей, обитающих в разных регионах России. Исследование поможет оценить возможные пути распространения заболеваний в стране и эпидемические риски, пояснили тогда в ведомстве.

 

Теги:
Роспотребнадзор, летучая мышь, коронавирус, Россия, Россия



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