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В Грузии проходят парламентские выборы

© Sputnik / Alex Shlamov
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На проведение выборов государство выделило 42,8 миллиона лари, еще 23 миллиона потратили партии из своих средств.

ТАШКЕНТ, 31 окт — Sputnik. Граждане Грузии выбирают парламент десятого созыва – ровно в 08:00 по тбилисскому времени в стране открылись избирательные участки, сообщает Sputnik Грузия.

Это последние выборы по смешанной системе, где из 150 мест в парламенте 120 распределяются в результате голосования по пропорциональной системе, а 30 – по мажоритарной. Уже следующие выборы в Грузии в 2024 году пройдут только по пропорциональной системе.

Как сообщает корреспондент Sputnik Грузия, с раннего утра у некоторых избирательных участков в Тбилиси образовалась очередь.

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Проходной барьер для партий составит 1%, для блоков же – столько процентов, сколько партий входит в блок. Что касается мажоритарных выборов, то тут выигрывает тот кандидат, который наберет в своем округе более 50% голосов пришедших на выборы избирателей.

На проведение выборов государство выделило 42,8 миллиона лари, еще 23 миллиона потратили партии из своих средств.

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Всего выбирать депутатов будут 3 526 023 избирателя, из которых 3 511 853 проживают в Грузии, а остальные 14 170 – за границей.

Выборы считаются действительными при любой явке избирателей.

Теги:
Избирательные участки, избиратели, парламентские выборы, Грузия



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