Глава ВОЗ объявил о самоизоляции после контакта с заболевшим COVID-19

Тедрос Аданом Гебрейесус отметил необходимость четко выполнять все требования по противодействию распространению COVID-19, чтобы разорвать цепочку передачи новой коронавирусной инфекции.

ТАШКЕНТ, 2 ноя — Sputnik. Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус после контакта с заразившимся коронавирусом принял решение уйти на самоизоляцию. Об этом глава организации сообщил на своей странице в Twitter.

"Чувствую себя хорошо, симптомов нет, но я буду на самоизоляции в ближайшие дни в соответствии с протоколами ВОЗ и буду работать из дома", – написал Гебрейесус.

Он также отметил необходимость четко выполнять все требования по противодействию распространению COVID-19, чтобы разорвать цепочку передачи новой коронавирусной инфекции.

Согласно официальной статистике Университета Джонса Хопкинса, с начала пандемии COVID-19 в мире инфекцией заразилось более 46 млн человек, свыше 1,18 млн умерли. Лидером по числу выявленных случаев остается Америка, где подтвердили более 9 млн случаев заражения. На втором месте находится Индия (8,1 млн), на третьем – Бразилия (5,5 млн).