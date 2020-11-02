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Медицинские работники в госпитале COVID-19

Стал известен период сохранения антител у переболевших коронавирусом

© Sputnik / Александр Гальперин
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Антитела могут защитить от повторного заражения коронавирусом или помочь перенести его в более легкой форме в случае повторного заражения.

ТАШКЕНТ, 2 ноя - Sputnik. Ученые определили период сохранения антител у переболевших коронавирусом. Срок составляет пять месяцев, сообщает журнал Science.

"Такой период возможен в случае, если человек перенес заболевание в легкой или умеренной форме. Антитела могут защитить от повторного заражения коронавирусом или помочь перенести его в более легкой форме в случае повторного заражения", - говорится в информации.

В исследовании приняло участие более 30 тысяч человек, перенесших коронавирусную инфекцию.

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Напомним, Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.

Теги:
Карантин, пандемия, коронавирус



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