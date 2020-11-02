Стал известен период сохранения антител у переболевших коронавирусом

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Нарушивших трудовое законодательство оштрафовали на полмиллиарда сумов В Минтруде заявили, что за хлопковый сезон-2020 158 должностных лиц были оштрафованы за принудительное привлечение к труду, несвоевременную выплату заработной платы и отсутствие организации достойных условий труда для работников. 60

В Ташкенте более 50% первоклассников обучаются на узбекском языке Сейчас ведется работа по улучшению материально-технического состояния школ с узбекским обучением, в том числе по повышению качества преподавания русского и английского языков. 11