Стал известен период сохранения антител у переболевших коронавирусом

ТАШКЕНТ, 2 ноя - Sputnik. Ученые определили период сохранения антител у переболевших коронавирусом. Срок составляет пять месяцев, сообщает журнал Science.
"Такой период возможен в случае, если человек перенес заболевание в легкой или умеренной форме. Антитела могут защитить от повторного заражения коронавирусом или помочь перенести его в более легкой форме в случае повторного заражения", - говорится в информации.
В исследовании приняло участие более 30 тысяч человек, перенесших коронавирусную инфекцию.
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Напомним, Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.