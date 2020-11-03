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Беременная женщина

Стал известен фактор, который вдвое увеличивает риск смерти от COVID-19

© CC0 / Unsplash / freestocks.org
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Из более чем 19 тысяч обследованных беременных женщин, больных COVID-19, умерли 33 пациентки, смертность в этой категории составила 0,2 процента.

ТАШКЕНТ, 3 ноя - Sputnik. Беременные женщины умирают от коронавируса чаще других женщин-пациентов, сообщают в Центре по контролю и профилактике заболеваний (CDC) США.

"Беременные женщины с коронавирусной болезнью подвергаются повышенному риску тяжелого течения заболевания и преждевременных родов", — говорится в исследовании.

Оказалось, что из более чем 19 тысяч обследованных беременных женщин, больных COVID-19, умерли 33 пациентки, смертность в этой категории составила 0,2 процента. При этом среди небеременных женщин этот фактор оказался вдвое меньше. Выводы были основаны на статистике, собранной с 22 января по 3 октября.

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По словам ученых, это может быть связано с физиологическими изменениями, происходящими во время беременности, например, учащение пульса и потребление кислорода, снижение ёмкости легких и сдвиги в иммунной системе организма.

Теги:
беременность, пандемия, Карантин, коронавирус



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