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Дезинфекционная обработка лифта в жилом доме

Можно ли заразиться коронавирусом в лифте - ответ Роспотребнадзора

© Sputnik / Евгений Одиноков
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Если инфицированный человек покашлял, то аэрозоль, содержащий коронавирус, какое-то время может находиться в воздухе, тем более что лифт маленький.

ТАШКЕНТ, 3 ноя - Sputnik. При поездках в лифте есть шанс заразиться коронавирусной инфекцией, если до этого в нем проехал больной, существует, сообщает РИА Новости ведущий эксперт Центра молекулярной диагностики ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Михаил Лебедев.

"Если инфицированный человек покашлял, то аэрозоль, содержащий коронавирус, какое-то время может находиться в воздухе, тем более что помещение маленькое, оно никак не проветривается, поэтому и заражение возможно", - сказал Лебедев.

Ранее в связи с высокой степенью распространения коронавирусной инфекции Роспотребнадзор рекомендовал россиянам носить маски в лифтах, магазинах, на парковках и других общественных местах. 

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По последним данным, с начала эпидемии в стране оказались подвержены инфекции 1 655 038 человек, из них более 28 тысяч погибли, свыше 1,23 миллиона вылечились. Лидер по приросту заболевших — Москва.

Теги:
Роспотребнадзор, пандемия, Карантин, коронавирус, лифт



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