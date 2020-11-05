За или против: реакция на присвоение Нурмагомедову звания Героя России

Виталий Милонов, Константин Цзю, Николай Валуев и Ирина Роднина уже высказали свое мнение по этому поводу.

ТАШКЕНТ, 5 ноя - Sputnik. Депутат Госдумы Гаджимурад Омаров выступил с обращением к президенту России Владимиру Путину о предоставлении Нурмагомедову звания Героя России, однако многие публичные личности уже высказались против этого.

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу Константин Цзю считает, что бойцу ММА Хабибу Нурмагомедову не стоит присваивать звание Героя России.

"Герой России? За что? Заслуженный мастер спорта — это понятно, даже не обсуждается. А звание Героя России... Я не понимаю. Как бы я ни уважал Хабиба и все то, что он делает. Это несопоставимые вещи", — заявил Цзю.

Экс-чемпион мира по боксу Николай Валуев, являющийся депутатом Госдумы РФ, призвал Омарова сперва прочитать документы, которые регламентируют наделение званием Героя России.

"Вообще когда идет речь о награждении государственной наградой, нужны по большей части ходатайства от людей, каких-либо общественных организаций. Они могут это сделать. Но речь все-таки не о "Герое России", – цитирует Валуева радио "Комсомольская правда".

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Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию, депутат Госдумы Ирина Роднина сказала, что "ничего героического она в его действиях не увидела".

Также ситуацию прокомментировал и депутат Госдумы Виталий Милонов.

"С каких это? Он отличный парень. Я не хочу обидеть никого, но я бы не давал ему это звание", — сказал он.

Напомним, за свою карьеру Хабиб Нурмагомедов одержал 29 побед из 29 поединков в смешанных единоборствах, из них 13 — в UFC.