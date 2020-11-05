22:18 05 Ноября 2020
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB130.37
  • EUR12074.28
  • USD10366.86
Поиск
Хабиб Нурмагомедов

За или против: реакция на присвоение Нурмагомедову звания Героя России

© Sputnik / Виталий Тимкив
В мире
Получить короткую ссылку
26411
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/i/logo-itemprop.png
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/world/20201105/15331109/Za-ili-protiv-reaktsiya-na-prisvoenie-Nurmagomedovu-zvaniya-Geroya-Rossii.html

Виталий Милонов, Константин Цзю, Николай Валуев и Ирина Роднина уже высказали свое мнение по этому поводу.

ТАШКЕНТ, 5 ноя - Sputnik. Депутат Госдумы Гаджимурад Омаров выступил с обращением к президенту России Владимиру Путину о предоставлении Нурмагомедову звания Героя России, однако многие публичные личности уже высказались против этого.

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу Константин Цзю считает, что бойцу ММА Хабибу Нурмагомедову не стоит присваивать звание Героя России.

"Герой России? За что? Заслуженный мастер спорта — это понятно, даже не обсуждается. А звание Героя России... Я не понимаю. Как бы я ни уважал Хабиба и все то, что он делает. Это несопоставимые вещи", — заявил Цзю.

Экс-чемпион мира по боксу Николай Валуев, являющийся депутатом Госдумы РФ, призвал Омарова сперва прочитать документы, которые регламентируют наделение званием Героя России.

"Вообще когда идет речь о награждении государственной наградой, нужны по большей части ходатайства от людей, каких-либо общественных организаций. Они могут это сделать. Но речь все-таки не о "Герое России", – цитирует Валуева радио "Комсомольская правда".

Последний бой и заявление Хабиба Нурмагомедова - видео >>

Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию, депутат Госдумы Ирина Роднина сказала, что "ничего героического она в его действиях не увидела". 

Также ситуацию прокомментировал и депутат Госдумы Виталий Милонов.

"С каких это? Он отличный парень. Я не хочу обидеть никого, но я бы не давал ему это звание", — сказал он.

Напомним, за свою карьеру Хабиб Нурмагомедов одержал 29 побед из 29 поединков в смешанных единоборствах, из них 13 — в UFC.

 

Теги:
скандал, Россия, Россия, Герой России, Спортсмен, спорт, Хабиб Нурмагомедов



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Спорт
Обзоры
Мультимедиа
В США вспыхнули протесты после выборов — фоторепортаж
Чем узбекистанские педагоги-русисты удивили коллег из РФ
Просто и гениально: чем узбекистанские учителя-русисты удивили коллег из РФ
Выборы президента США–2020: интерактивная карта результатов
Выборы президента США: Байден или Трамп — голосование в реальном времени

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться