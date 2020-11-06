В России не выявили отравления у Алексея Навального

ТАШКЕНТ, 6 ноя - Sputnik. Обследования Алексея Навального в России не выявили у него отравления, сообщается на сайте МВД РФ.

"Диагноз "отравление" по результатам клинических, анамнестических и химико-токсикологических исследований не подтвержден", — говорится в публикации.

Согласно заключениям экспертов, в объектах, в том числе биоматериалах и одежде Навального, предметах, изъятых из гостиницы и кафе, расположенного в аэропорту Томска, представленных для исследования, отравляющих веществ не было обнаружено.

По информации МВД, супруга Навального сообщила медработникам, что муж ограничивал себя в еде, в течение 3-5 дней его беспокоил дискомфорт после приема пищи, питание носило нерегулярный характер. Она также предположила, что причинами недомогания могли стать диеты пациента, направленные на снижение веса.

Окончательный диагноз врачами установлен с учетом неоднократно проведенных химико-токсикологических исследований: нарушение углеводного обмена (основной); хронический панкреатит с нарушением внешне- и внутрисекреторной функции, обострение (сопутствующий).

Напомним, Алексея Навального 20 августа госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной — пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.

Позднее блогера перевезли самолетом в Германию. После этого правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". Позже кабмин ФРГ сообщил, что выводы немецких экспертов подтвердили лаборатории Швеции и Франции, параллельно в ОЗХО по запросу Берлина ведется свое исследование. В Кремле в этой связи заявили, что Берлин не информировал Москву о своих выводах, а МИД РФ подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации.

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Еще в день госпитализации Навального свои проверки начали проводить прокуратура и полиция. В посольстве РФ в Берлине говорили, что ждут от германской стороны максимально оперативного ответа на запрос Генпрокуратуры РФ от 27 августа об оказании правовой помощи по делу Навального. СК РФ ранее направил для проверки в западно-сибирское управление заявление сторонников Навального о том, что на оппозиционера якобы покушались. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что де-факто следственные действия по ситуации с Навальным идут, если наличие отравляющего вещества подтвердится, следствие будет открыто и де-юре.

Берлинская клиника Charite 23 сентября сообщила, что Навальный был выписан из стационара и находится в удовлетворительном состоянии. Лечащие врачи не исключают его полного выздоровления.