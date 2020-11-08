На орбите Марса обнаружили астероид — он оказался фрагментом Луны

По мнению ученых, обломок Луны мог достичь орбиты Марса в период ранней Солнечной системы.

ТАШКЕНТ, 8 ноя — Sputnik. На орбите Марса обнаружили астероид, который предположительно является реликтовым обломком первоначальной твердой коры Луны.

К такому выводу пришли ученые астрономы из Обсерватории и Планетария Арма (AOP) в Северной Ирландии. Их исследование опубликовано в издании Icarus.

Всего на орбите Марса находятся девять троянских астероидов. Восемь из них специалисты отнесли к семейству Эврики. А девятый отличался от остальных. Ему дали обозначение 101429.

Астероид начали пристально изучать при помощи спектрографа X-SHOOTER. Выяснилось, что между ним и остальными небесными телами действительно есть разница, особенно, в спектральном отражении солнечного света.

Объект 101429 по своему составу оказался похож на некоторые части Луны, где имеются обнаженные коренные породы — это внутренние участки кратеров и горы.

Таким образом, ученые сделали вывод, что 101429 вполне может представлять собой древний фрагмент первоначальной твердой коры Луны.

"Ранняя Солнечная система сильно отличалась от того, что мы видим сегодня. Пространство между новообразованными планетами было полно обломков, и столкновения были обычным явлением. Большие астероиды — планетезимали — постоянно ударяли по Луне и другим планетам. Осколок от такого столкновения мог достигнуть орбиты Марса, когда планета еще формировалась, и был захвачен облаком троянских астероидов", — отметил один из авторов исследования Апостолос Христу.

Однако есть и другая версия: к примеру, объект 101429 когда-то был частью Марса и откололся от него. Третья догадка — то, что это обычный астероид, который из-за ряда физических процессов приобрел "лунный" спектр.

Определить точную причину ученым еще предстоит.