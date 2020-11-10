Как будет вести себя коронавирус в 2021-м - ответ медика

К следующему году медицинская система будет во всеоружии, поэтому четвертой волны ждать не стоит, несмотря на сезонный подъем заболеваемости.

ТАШКЕНТ, 10 ноя - Sputnik. Четвертой волны коронавируса можно не опасаться, заявил ведущий научный сотрудник лаборатории патогенеза инфекционных заболеваний МГМСУ Максим Гультяев, пишет РИА Новости.

"Этот коронавирус далеко не первый в нашей жизни, с течением времени мы друг к другу приспособимся и будем легче переносить заболевание", — сказал он.

По словам Гультяева, к следующему году медицинская система будет во всеоружии, поэтому четвертой волны ждать не стоит, несмотря на сезонный подъем заболеваемости.

Спасением для нас является вакцинация, считает врач.

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"У нас будет не одна, не две, а десятки вакцин, это будут не только наши, но и зарубежные, будет из чего выбирать на любой вкус, возраст, степень поражения организма, наличие хронических заболеваний. Тот, кто вакцинируется, будет защищен, кто нет — это его выбор, умирать или нет. Это жестоко звучит, но это на самом деле так. Мы как-то нежно ведем себя с этим достаточно грозным заболеванием. Нам нужно хорошо продумать вопрос пропаганды, чтобы люди не боялись вакцинации, а понимали ее пользу", — отметил Максим Гультяев.

Кроме того, многие уже успевают переболеть, поэтому у них останутся антитела класса G, обеспечивающие надежную защиту от заражения.