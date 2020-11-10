Можно ли заразиться COVID-19 через еду — ответил эпидемиолог

Ранее специалисты назвали продукты, от употребление которых нужно воздержаться в пандемию, и, наоборот, на какие следует обратить внимание.

ТАШКЕНТ, 10 ноя — Sputnik. Вероятность заражения коронавирусом через еду близка к нулю, заявил РИА Новости ведущий эксперт Центра молекулярной диагностики ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Михаил Лебедев.

"Из 220 тысяч проб коронавирус был обнаружен в 321, то есть около 0,15%, при этом в продуктах питания его не выявлено", — пояснил Лебедев.

Это касается в том числе еды из ресторана.

Лебедев отметил, что риск заражения в общественных местах чаще всего связан с нарушением мер профилактики — несоблюдением социальной дистанции, отсутствием масок, плохой гигиеной.

Ранее врачи назвали запрещенные при коронавирусе продукты. По словам специалистов, пациентам с COVID-19 очень важно поддерживать правильный водно-солевой баланс.

По этой причине нужно ограничить количество соленой еды (рыбы, огурцов и так далее) в рационе и отказаться от алкоголя. Вместо этого стоит пить больше воды.

Также диетологи отметили важность содержания в еде таких витаминов, как А, С, D, Е, В2, В6 и В12, а также фолиевой кислоты, цинка, селена и железа.

Кроме того, необходимо соблюдать баланс жиров, белков и углеводов — придерживаться оптимального питания.